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Нервы, слезы. Художница проиллюстрировала процесс дистанционного обучения

Художница Татьяна Зеленская нарисовала иллюстрацию на тему дистанционного обучения и потребовала вернуть детей в школу. Об этом она сообщила на своей странице Facebook.

По ее словам, она также вынуждена была проводить дистанционное обучение во время карантина. «Это было ужасно!» — призналась художница.

«Большую часть времени мы тратили не на изучение и выполнение заданий, а на то, чтобы победить сайт, через который наша школа решила вести дистанционное обучение. Сайт лгал, невозможно было найти учебные материалы и многое другое. Даже с учетом, что я продвинутый пользователь, через раз возникали какие-то проблемы. Многие родители в чате писали в отчаянии, что не могут ничего найти, отправить, просто победить виснущий интернет. У нас в классе есть мамы, которым приходилось делать уроки сразу с двумя детьми на одном стареньком телефоне с малышом на руках. На такую «домашку» уходил весь день», — написала Татьяна Зеленская.

Ни один урок, проведенный по телевизору, ребенок художницы не осилил. «Программа ни разу не совпала с нашей, очень отставала», — говорит иллюстратор.

Татьяна Зеленская разочарована тем, что за целое лето Министерство образования не продумало и не предложило оптимального решения для родителей.

«Видимо, сейчас только выборы в парламент занимают их мысли. Мы опять будем сидеть дома, получать задания из школы и сами обучать наших детей, а школа просто проверять, хорошо ли справляемся», — пишет она.

А я заранее могу сказать — плохо! Родители плохо обучат детей. У нас нет времени, навыка и статуса учителя для детей. Не потому, что мы не любим своих детей или не хотим их учить, у нас просто это не получается! Нервы, слезы, испорченные тетради, пропущенный учебный год и ненависть к учебе  только это нас ждет. Верните детей в школу!

Татьяна Зеленская

По мнению художницы, провести парламентские выборы — это важно. «Вернуть к работе и бизнес, и парки, и кафе, и мечети, и все остальное — все это важно. А еще знаете, что важно? Образование. По мне, это единственное, что дает надежду на светлое будущее. Почему именно образованием детей вы решили пожертвовать?» — резюмировала иллюстратор Татьяна Зеленская.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/163920/
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