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Агент 024

Видеоуроки с помехами. На качество цифрового ТВ жалуются жители Чуйской области

Цифровое телевидение в некоторых селах Чуйской области вещает с помехами. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, помехи наблюдаются на протяжении месяца, но в последние дни стало еще хуже.

«Моему ребенку некоторые школьные задания нужно делать с помощью видеоуроков, которые транслируют по телевидению. Но все цифровые каналы вещают с помехами, картинка зависает, идут непонятные перебои, и так постоянно, уже почти месяц», — пишет женщина.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Видеоуроки с помехами

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/163668/
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