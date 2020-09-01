Видеоуроки с помехами. На качество цифрового ТВ жалуются жители Чуйской области

Цифровое телевидение в некоторых селах Чуйской области вещает с помехами. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, помехи наблюдаются на протяжении месяца, но в последние дни стало еще хуже.

«Моему ребенку некоторые школьные задания нужно делать с помощью видеоуроков, которые транслируют по телевидению. Но все цифровые каналы вещают с помехами, картинка зависает, идут непонятные перебои, и так постоянно, уже почти месяц», — пишет женщина.

Фото читательницы 24.kg. Видеоуроки с помехами

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