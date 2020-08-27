Глава Ассоциации футболистов собрал 39 мешков мусора на берегу Иссык-Куля

Президент Ассоциации футболистов Кыргызстана, ранее игрок команды «Абдыш-Ата», вышел на одиночную акцию и собрал на побережье озера Иссык-Куль 39 мешков мусора. Об этом сам Рустам Джаныбаев сообщил на своей странице в Facebook.

Никаких призывов к совести или поддержке акции, а также озвучивания проблем экологии не последовало.

«Нет ни сил, ни желания писать тут про людей и местные органы управления», — прокомментировал он.

Отметим, экологи бьют тревогу: побережье жемчужины страны с каждым годом становится грязнее. Волонтеры собирают тонны мусора и отходов. Чиновники местных органов власти бездействуют.

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