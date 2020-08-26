Чудаки парковки. Возле рынка «Мадина» оставляют машины прямо на газоне

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Возле рынка «Мадина» парковку организовали на траве между деревьями. «Некоторые ловкачи незаконно собирают деньги с водителей. А у рынка кругом запрещающие стоянку знаки, и активно работают эвакуаторы! Когда наконец будет здесь порядок?» — спрашивает автор снимков.
В зеленой зоне припарковался и водитель на перекрестке улицы Гоголя и проспекта Чуй.
С нарушением оставили машину и на улице Токтогула.
Вновь читатель прислал фотографии, сделанные в пансионате «Аврора». Там машины так же ставят где придется.
Напомним, ранее в мэрии сообщили, что муниципальные парковки в Бишкеке будут бесплатными в выходные и праздничные дни.
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