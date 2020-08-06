В Бишкеке микроавтобус провалился под землю. Водитель требует возместить ущерб

В Свердловском районе Бишкека на улице Ялтинской провалился грунт под машиной, которая проезжала этот участок дороги. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«У нас произошла неприятная ситуация из-за непрофессиональности городских спецслужб. Машина ехала по улице Ялтинской и буквально провалилась под землю. Я звонил в акимиат Свердловского района, в мэрию города, однако все посылают друг к другу и никто не дает внятного ответа», — рассказал читатель.

Он добавил, что микроавтобус получил значительные повреждения, поэтому горожанин требует от соответствующих служб оплатить ремонт и услугу эвакуатора.

В муниципалитете

заявили, что уточняют обстоятельства произошедшего, подробности сообщат позже.

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