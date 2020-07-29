Чудаки парковки. Машины в микрорайонах оставляют прямо на аллейках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Такси на остановках общественного транспорта мешают и пешеходам, и водителям.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле дома № 3 в 8-м микрорайоне Бишкека водитель оставил машину на тротуаре, закрыв проход для жителей.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

С нарушением Правил дорожного движения припарковался и этот автолюбитель. На перекрестке улиц Шопокова и Боконбаева он заехал на разметку пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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