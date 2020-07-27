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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи отказываются принимать помощь от волонтеров. Им грозят увольнениями

Руководители медицинских учреждений стали отказываться от помощи волонтеров. Об этом 24.kg сообщили сразу несколько волонтерских движений.

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По их словам, теперь врачи не принимают еду, СИЗ и другую помощь. Теперь они должны отчитываться о полученном перед руководством.

«Медиков ругают, что они берут помощь от волонтеров. Это якобы дискредитирует усилия государства. Врачи умоляют нас не приходить, потому что у них все есть, им угрожают увольнениями», — говорят добровольцы.

Они отметили, что это началось после того, как региональные отделения Фонда обязательного медицинского страхования запретили врачам обращаться к спонсорам за помощью.

Между тем представитель общественного фонда «Эко Деми» Айжан Чыныбаева направила открытое обращение Сооронбаю Жээнбекову защитить ее от интриг. По ее словам, уже два дня появляется информация, что всем больницам страны негласно приказали не принимать помощь от волонтеров.

С начала пандемии мы помогаем медикам и народу не для того, чтобы нас потом обливали грязью.

Айжан Чыныбаева

«Не могу выдать свои источники, так как они боятся расправы. С начала пандемии мной и моими коллегами оказана помощь по просьбе МИД КР. Есть официальная переписка. На наши личные средства мы купили СИЗ для врачей, современные системы измерения температуры тела, концентраторы кислорода, лекарства. Теперь, когда основной кризис миновал, началась охота на ведьм. Очень жаль, что вместо решения насущных острых проблем страны ваши коллеги придумывают небылицы об отмывании нами денег и обвиняют нас в шарлатанстве для личного пиара», — пишет она.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160828/
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