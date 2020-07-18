В Бишкеке хотят открыть стационар на первом этаже общежития. Соседи против

В Бишкеке хотят открыть стационар на первом этаже общежития по адресу улица Абая, 14. Об этом в Facebook сообщила Айнура Ешеналиева.

«Вход в стационар находится напротив детской площадки соседнего дома, на этажах выше живут многодетные семьи. Не соблюдены никакие нормы: нет парковки, огражденной территории, нет дистанции. Данная ситуация противоречит всем правилам, является грубым нарушением и несет большую угрозу заражения огромному количеству людей. Путь к магазинам, к входам в жилые дома, мусорным бакам лежит через территорию предполагаемого стационара», — отметила она.

По ее словам, накануне жители близлежащих домов провели собрание.

Айнура Ешеналиева обращается с вопросом к мэрии Бишкека, как можно в густонаселенном районе, на первом этаже жилого общежития размещать стационар?

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