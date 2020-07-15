Опасно для жизни. На улице Элебаева в Бишкеке нет тротуара

В Бишкеке на участке улицы Элебаева между Медерова и Скрябина нет тротуара. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Рядом базарчик, проходимость большая, много с детьми, колясками, собаками. Чтобы пройти этот участок, все выходят на проезжую часть. А на обочине всегда припаркованы машины», — написал он.

Ранее горожанин сообщил, что в 12-м микрорайоне столицы люди вынуждены выходить на дорогу.

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