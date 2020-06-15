18:44
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Агент 024

Жители Чуйской области жалуются на отсутствие воды. Чиновники отмалчиваются

Жители Чуйской области жалуются на отсутствие воды. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

В селе Прохладном Аламединского района воду включают на несколько часов по ночам. «Говорят, население выросло и воды не хватает. Как лето, так ее нет», — написал житель.

Проблемы и в городе Канте. «Ежедневно без предупреждения отключают воду», — написал читатель 24.kg с улицы Молодежной.

По словам жителей, в селе Байтик Аламединского района также по несколько дней нет питьевой воды.

Ранее на ее отсутствие жаловались жители города Кара-Балты, сел Военно-Антоновка, Алексеевка и Таш-Добо.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/156018/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Что делать людям? Жители регионов жалуются на отсутствие воды
Бишкекводоканал заменит трубы в доме на Руставели, если жители купят материалы
Жителей многоквартирного дома в Бишкеке топит. Необходима замена труб
Чистая вода из кранов жителей села Кара-Джигач появится после снятия режима ЧП
В Бишкекводоканале объяснили отключения воды в некоторых районах столицы
Жители Бишкека и Чуйской области жалуются на отсутствие воды
В селе Ленинском отключают и воду, и электричество
Проблемы с водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Еще один штраф? В&nbsp;ресторане &laquo;Кайнар&raquo; вновь провели массовое мероприятие Еще один штраф? В ресторане «Кайнар» вновь провели массовое мероприятие
В&nbsp;Бишкеке водитель проехал на&nbsp;красный свет, не&nbsp;пропустив пешеходов В Бишкеке водитель проехал на красный свет, не пропустив пешеходов
Парк &laquo;Аламедин&raquo; превращают в&nbsp;базар и&nbsp;парковку. Гулять жителям негде Парк «Аламедин» превращают в базар и парковку. Гулять жителям негде
Бизнес
&laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; на&nbsp;лето&nbsp;&mdash; ваше море интернета! «СУПЕРХАЙП + YouTube» на лето — ваше море интернета!
Шесть причин использовать электронный кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
Погасить кредит или пополнить депозит &laquo;Бакай Банка&raquo; можно в&nbsp;приложении MegaPay Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay
Получите 1&nbsp;тысячу сомов на&nbsp;баланс при покупке Redmi Note 9/9s в&nbsp;O!Store Получите 1 тысячу сомов на баланс при покупке Redmi Note 9/9s в O!Store
15 июня, понедельник
18:37
Суд по событиям в Кой-Таше. Ущерб государству составил более 16 миллионов сомов Суд по событиям в Кой-Таше. Ущерб государству составил...
18:30
16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
В суде по делу о событиях в Кой-Таше зачитали обвинительный акт Карамушкиной
18:07
В Бишкеке в парке «Ынтымак» ликвидировали стихийный торговые точки
17:49
ГКНБ задержал бывшего гендиректора ГП «Кыргыз темир жолу»