Жители Чуйской области жалуются на отсутствие воды. Чиновники отмалчиваются

Жители Чуйской области жалуются на отсутствие воды. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

В селе Прохладном Аламединского района воду включают на несколько часов по ночам. «Говорят, население выросло и воды не хватает. Как лето, так ее нет», — написал житель.

Проблемы и в городе Канте. «Ежедневно без предупреждения отключают воду», — написал читатель 24.kg с улицы Молодежной.

По словам жителей, в селе Байтик Аламединского района также по несколько дней нет питьевой воды.

Ранее на ее отсутствие жаловались жители города Кара-Балты, сел Военно-Антоновка, Алексеевка и Таш-Добо.

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