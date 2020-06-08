Жители Чуйской области жалуются на отсутствие воды.

Читатель 24.kg из города Кара-Балты (улица Тимирязева) сообщил, что в такую жаркую погоду у них уже четыре дня нет воды. «Нечего пить. Огород весь засох, хотя в поливной сезон мы платим в два раза больше», — написал он.

Фото читателя 24.kg. В городе Кара-Балте нет воды

Жительница села Военно-Антоновка пожаловалась, что у них тоже нет воды.

«Сейчас воды нет ни днем, ни ночью. Мы остались без питьевой воды. Для полива мы используем колонку. Такую воду пить нельзя, но приходится. Местные органы власти никак уже не реагируют на наши жалобы, они просто разводят руками», — написала она.

Ранее на отсутствие питьевой воды жаловались жители сел Алексеевки и Таш-Добо.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.