Парк «Аламедин» превращают в базар и парковку. Гулять жителям негде

Парк «Аламедин» превращают в базар. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, парк «Аламедин» — единственное место на весь жилой район, где можно отдохнуть жителям.

«Но его, по всей видимости, решили полностью превратить в базар, и сопутствующие ему парковки и помойки. Здесь людям некуда выйти с детьми. Не говоря уже о велопрогулках», — отметил он.

Читатель добавляет, что городские власти не уделяют внимания этому парку, но зато строят новые.

Отметим, что в марте 2019-го мэрия Бишкека сообщала, что очистила территорию от незаконных объектов и вернула в муниципальную собственность 40 соток. Тогда в муниципалитете отмечали, что постановлением мэрии Бишкека от 18 августа 2005 года ОсОО «Аламедин базары» предоставили во временное пользование на условиях аренды сроком на 49 лет участок площадью 13 тысяч квадратных метров на пересечении улиц Буденного и Мусы Джалиля под реконструкцию парка и размещение объектов соцкультбыта в легких конструкциях. Однако тогда городские власти признавали, что участок используют не по целевому назначению.

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