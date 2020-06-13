Дышать невозможно! Жители села Александровка требуют решить вопрос со свалкой

Жители села Александровка требуют решить вопрос со свалкой, расположенной у домов. Они рассказали 24.kg, что неоднократно обращались к местным властям, но реакции нет.

По их словам, чиновники айыл окмоту с одного КамАЗа берут по одной тысяче сомов. В день на полигон проезжают по 50 машин с отходами. «А рядом расположены дома, долевые земли крестьян. Люди не могут ни жить ни работать там. Вонь стоит просто невероятная, мухи. Мы написали петицию в айыл окмоту, но нам так и не ответили», — пожаловались жители.

В местной администрации 24.kg пояснили, что вопрос с переносом полигона за пределы села не решается, поскольку вся земля в округе отведена под пашню. Передислоцировать свалку пока невозможно.

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