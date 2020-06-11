В Бишкеке водитель проехал на красный свет, не пропустив пешеходов

В Бишкеке водители не соблюдают Правила дорожного движения, выезжая на перекрестки на красный сигнал светофора. Видео сразу с несколькими нарушителями 24.kg прислал читатель.

На пересечении улиц Матросова и Ахунбаева водитель на машине «Хонда Элизион» (S5016AL) остановился на разметке пешеходного перехода. Здесь же «Дэу» (01KG 213AFW) пересекла сплошную линию, также проехав стоп-линию.

На улице Юнусалиева «Мерседес» (09KG 773ABY) проехал на красный свет, не пропустив пешеходов.

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