Аварийные деревья просят снести жители улицы Кара-Балтинской в Бишкеке. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам горожан, они неоднократно обращались в Бишкекзеленхоз, но безрезультатно. «Сейчас частые ураганы, мы боимся, что все это не просто упадет на жилые дома, но еще повредит высоковольтные провода и газовую трубу. Это же очень опасная ситуация», — отметили они.

Читатели добавили, что обращались с просьбой о сносе аварийных тополей еще в октябре 2019 года. «Недавно сотрудники Бишкекзеленхоза все-таки приехали и обрезали... карагач. Еще и ветки после себя оставили», — подчеркнули они.

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