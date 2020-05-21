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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Первый день работы ЦОНов. Огромные очереди на входах, дистанцию не соблюдают

В центрах обслуживания населения в Бишкеке сегодня с утра огромные очереди. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в ЦОНе на улице Чолпон-Атинской (ТЦ «АЮ Гранд») с утра скопилось около 300 человек. «Никто не соблюдает дистанцию в 1,5-2 метра. Невозможно даже попасть внутрь, там толпятся люди. Снаружи тоже стоят», — отметил читатель.

В соцсетях также опубликовали видео, снятое у входа в один из ЦОНов. «Все липнут друг к другу. В чем смысл карантина, если тут можно подхватить не только коронавирус? И главное — никто не призывает людей соблюдать дистанцию. Кто за это отвечает вообще?» — пишут пользователи.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане заработали ЦОНы после карантина.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153402/
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