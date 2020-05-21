На мини-Арбате на улице 7 Апреля просят установить еще скамейки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что таких прекрасных и тенистых мест, подходящих для прогулок в знойное лето, не так много в Бишкеке.

«Но почему-то лавочек установлено очень мало, и только по одной стороне. Расстояние между ними настолько большое, что напрашивается еще одна, а то и две. И на противоположной стороне могли бы быть тоже лавочки», — сказал он.

Читатель интересуется, это изначально так запланировано или банальная экономия средств.

«На том же мини-Арбате в «Востоке-5» на проспекте Чуй деревьев и тени заметно меньше, но установлено достаточно лавочек. При этом ни одной урны», — добавил он.

Читатель также поинтересовался дорожным покрытием. «Это новая технология такая — укладка плитки без песка? Ведь очевидно, что очень скоро таким образом уложенная плитка пойдет волнами и придет в негодность», — отметил он.

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