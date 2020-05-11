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Агент 024

Из-за стройки в 12-м микрорайоне Бишкека разрушается тротуар

Из-за стройки рядом с домами № 19, 63 и 69 в 12-м микрорайоне разрушается тротуар. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Летом 2019 года вырыли котлован и начали строить многоэтажку. Однако с наступлением холодов работа на объекте прекратилась и до сих пор не возобновилась. Зато теперь из-за вырытого котлована начал проседать грунт», — написал читатель.

По его словам, жители опасаются, что в любой момент дорога может рухнуть.

Ранее читатель сообщил, что тротуар возле Ботанического сада на улице Ахунбаева в Бишкеке залит цементным раствором со стройки.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/152463/
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