Из-за стройки в 12-м микрорайоне Бишкека разрушается тротуар

Из-за стройки рядом с домами № 19, 63 и 69 в 12-м микрорайоне разрушается тротуар. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Летом 2019 года вырыли котлован и начали строить многоэтажку. Однако с наступлением холодов работа на объекте прекратилась и до сих пор не возобновилась. Зато теперь из-за вырытого котлована начал проседать грунт», — написал читатель.

По его словам, жители опасаются, что в любой момент дорога может рухнуть.

Ранее читатель сообщил, что тротуар возле Ботанического сада на улице Ахунбаева в Бишкеке залит цементным раствором со стройки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.