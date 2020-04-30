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Агент 024

Высокие бордюры, срубленные деревья, нет арыков. В «Кызыл-Аскере» делают тротуар

Жители «Кызыл-Аскера» не довольны реконструкцией тротуаров на улице Дэн Сяопина (между улицами Месароша и Шуштубе). Об этом они написали на WhatsApp 24.kg.

«Вновь установленные бордюры создали множество проблем для граждан, которые фактически оказались заперты в своих домах, потому что высота бордюров вместе с насыпью в некоторых местах доходит до 30-40 сантиметров. Другая проблема заключается в том, что арыки, кое-где еще сохранявшиеся благодаря усилиям местных жителей, которые чистили и углубляли их, теперь оказались засыпаны. Это неизбежно приведет (и уже приводит) к образованию луж. И еще одной «жертвой» мэрии стали многолетние здоровые деревья, некоторые из которых уже срублены», — написали они.

Жители просят рассказать населению об этапах работы, установить пандусы и сделать съезды, восстановить арычную сеть, высадить новые деревья взамен срубленных, а также провести работы по сохранению и расширению площади имеющихся зеленых насаждений, в том числе газонов.

Ранее бишкекчанин пожаловался 24.kg на качество ремонтируемого тротуара на улице Московской.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151553/
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