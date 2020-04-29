Новая брусчатка на бульваре Эркиндик в Бишкеке уже разрушилась

Новая брусчатка на бульваре Эркиндик (в районе улицы Токтогула) в Бишкеке уже разрушилась. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Только в прошлом году заменили плитку тротуара! Кто-то в мэрии осуществляет контроль и отвечает за качество производимых работ? Деньги налогоплательщиков вложены немалые в ремонт», — отметил он.

Фото читателя 24.kg. Бульвар Эркиндик

Читатель также просит проверить систему полива на бульваре. «Эти поливочные устройства по функционалу должны обеспечивать полив газона. В данном случае что именно поливают эти распылители?» — написал он.