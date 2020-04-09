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Агент 024

В Караколе на восемь часов отключают свет. Как учиться без ТВ и интернета?

Сегодня в Караколе с 9.00 до 17.00 энергетики решили провести ремонтные работы. Об этом горожан уведомила Каракольская РЭС, сообщают читатели.

Целые жилые кварталы, расположенные на более чем 100 улицах, останутся без электричества практически на весь день.

«А как учиться нашим детям? В условиях карантина по коронавирусу все школы перешли на дистанционное обучение. Но как видеть учителя и уроки, если телевизор не включить и не подключиться к интернету», — спрашивают читатели.

В диспетчерской службе РЭС Каракола пояснений не дали, лишь проинформировали, что будет производиться текущий ремонт на подстанции «Южная-1».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/149579/
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