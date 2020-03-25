22:18
USD 79.74
EUR 86.37
RUB 1.03
Агент 024

Чудаки парковки. Где оставляли свои машины нарушители до введения режима ЧП

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки, снятые до введения в Бишкеке чрезвычайного положения.

Автолюбитель закрыл проход, встав на тротуаре на проспекте Чингиза Айтматова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Перекрыл путь для пешеходов житель микрорайона «Аламедин-1».

На зебре на улице Тыныстанова оставил машину этот водитель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владельцы авто заезжают и на аллейки.

Водители жалуются на автолюбителей, которые паркуются вторым рядом, мешая проезду.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатель прислал фото нарушителя, который думал, что может парковаться где угодно без наказания.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147938/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Водители вынуждают других участников движения нарушать ПДД
Чудаки парковки. Граждане просят наказывать нарушителей
Чудаки парковки. Нарушители подвергают опасности пешеходов на зебре
Беспорядочная парковка на Аламединском рынке мешает движению
Чудаки парковки. По выходным на площади Победы устраивают стоянку
Чудаки парковки. Некоторые водители ничего и никого не боятся
Чудаки парковки. Нарушители думают, что им можно оставлять машину на тротуаре
Чудаки парковки. Водитель оставил машину на перекрестке
Чудаки парковки. Жители Кыргызстана считают, что реформа ГУОБДД провалилась
Чудаки парковки. По улице Юнусалиева невозможно ездить из-за оставленных машин
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Врачи в&nbsp;Бишкеке вынуждены клеить в&nbsp;маски прокладки Коронавирус в Кыргызстане. Врачи в Бишкеке вынуждены клеить в маски прокладки
Люди не&nbsp;могут проехать через блокпосты по&nbsp;биометрическим ID-картам Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Рейсы из&nbsp;Дубая и&nbsp;Москвы прибыли в&nbsp;Бишкек, в&nbsp;аэропорту хаос ЧС в Кыргызстане. Рейсы из Дубая и Москвы прибыли в Бишкек, в аэропорту хаос
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как пополнить баланс с&nbsp;помощью банковской карты не&nbsp;выходя из&nbsp;дома (пошагово) Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)
25 марта, среда
22:00
Чудаки парковки. Где оставляли свои машины нарушители до введения режима ЧП Чудаки парковки. Где оставляли свои машины нарушители д...
21:44
В Ухане, откуда пошло заражение коронавирусом, запускают автобусы
21:27
Режим ЧП в Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не дали пропуска в Бишкек
21:26
У жителей Каракола требуют маршрутный лист, хотя режим ЧП в городе не вводили
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 марта: днем без осадков