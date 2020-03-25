Чудаки парковки. Где оставляли свои машины нарушители до введения режима ЧП

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки, снятые до введения в Бишкеке чрезвычайного положения.

Автолюбитель закрыл проход, встав на тротуаре на проспекте Чингиза Айтматова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Перекрыл путь для пешеходов житель микрорайона «Аламедин-1».

На зебре на улице Тыныстанова оставил машину этот водитель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владельцы авто заезжают и на аллейки.

Водители жалуются на автолюбителей, которые паркуются вторым рядом, мешая проезду.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатель прислал фото нарушителя, который думал, что может парковаться где угодно без наказания.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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