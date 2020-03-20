Рейс Новосибирск — Бишкек отменили. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В аэропорту Толмачево в Новосибирске не могут вылететь в Бишкек более 150 граждан Кыргызстана. Основная часть летела транзитными авиарейсами», — написал он.

Ранее стало известно, что все международные рейсы отменены за исключением рейсов в Россию. Всего временно будет осуществляться три рейса — в Москву и обратно, а также в Новосибирск.

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