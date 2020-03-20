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Агент 024

Маски на Ошском рынке Бишкека продают по 50 сомов

В Бишкеке на Ошском рынке маски продают по 50 сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, продавцы на Ошском самостоятельно устанавливают цены на маски, но никто не принимает меры в их отношении. «На днях они стоили 30 сомов, а сегодня уже 50 сомов. Где госорганы, которые трубят, что это уголовно наказуемо? Тут спокойно нарушают закон и никому дела до этого нет. И вообще, законно ли продавать маски в таких местах?» — задается вопросом читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/147287/
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