Частые отключения света в Сокулуке. В ОАО «Северэлектро» рассказали почему

В ОАО «Северэлектро» рассказали, почему на улице Интернациональной в селе Сокулук отключали электричество. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба ОАО.

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По ее данным, 26 февраля с 15.40 до 17.59, а также 2 марта с 10.00 до 18.00 на отрезке улицы Интернациональной бригада Сокулукского РЭС меняла аварийные деревянные опоры на железобетонные. Электроснабжение на линии электропередачи 10 кВ от подстанции «Ленина» было прервано.

ОАО «Северэлектро» приносит извинения абонентам за неудобства.

Напомним, читатель сообщил, что на улице Интернациональной в селе Сокулук два-три раза в неделю отключают электричество, а в РЭС не дозвонишься.

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