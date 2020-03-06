В Бишкеке переулок Краснофлотский перегородили большими плитами — теперь проезда там нет. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, чтобы оказаться на улице Ахунбаева, нужно заехать совсем с другой стороны, объезжая три улицы. «Есть улица Айни, через которую ты потеряешь время и колеса с учетом наших дорог. Скорая помощь и пожарная служба не смогут теперь заехать сюда. Преграды поставила автомойка «Автоград», владелец говорит, что на это есть документы. Разве это законно?» — пишет читатель.
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