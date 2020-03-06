В Бишкеке переулок Краснофлотский перегородили большими плитами — теперь проезда там нет. Об этом 24.kg сообщил читатель.







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