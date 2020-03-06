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Агент 024

Бишкекчане жалуются: по улице Васильева опасно ходить

В Бишкеке на улице Васильева уже около года не могут заасфальтировать дорогу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. В Бишкеке на улице Васильева уже около года не могут заасфальтировать дорогу

По его словам, зимой прошлого года здесь провели работы по замене канализационных труб. Однако после окончания ремонта рабочие безобразно закопали трубы, и дорога осталась без асфальта.

«На самом деле здесь уже три года подряд что-то меняют, ремонтируют трубы какие-то. Раньше здесь была нормальная дорога, какой-никакой был асфальт, сейчас нет. Когда идет дождь, здесь все в грязи», — пишет читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/145650/
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