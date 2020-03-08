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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые водители ничего и никого не боятся

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

На улице Абая (район улицы Суеркулова) Hyundai Sonata паркуется на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Часто закрывает проход и владелец этого авто в жилмассиве «Ак-Босого» на улице Профессора Зимы.

«С 23 февраля стоит напротив подъезда дома № 36 в 7-м микрорайоне. Просим откликнуться хозяина. Причиняет неудобство», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Приходится протискиваться между машинами, чтобы пройти, и на улице Тыныстанова, 215.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А вот так оставили ВMW на перекрестке улиц Ибраимова и Токтогула. «Ничего и никого не боится. Для него закон не писан», — прокомментировал фото автор.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145467/
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