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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Жители Кыргызстана считают, что реформа ГУОБДД провалилась

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель на бульваре Молодой Гвардии даже не пытался поставить машину так, чтобы не мешать прохожим.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На переcечении улиц Боконбаева и Тимирязева автовладелец закрыл проезд.

Другой водитель на том же перекрестке оставил авто на разметке пешеходного перехода.

На дороге встал и этот таксист на пересечении улиц Киевской и Исанова. На просьбу поставить автомобиль в другое место нагрубил.

«На мой взгляд, реформу ГАИ полностью провалили. Как можно быть уверенным в правоте проводимых реформ, когда такие водители паркуются прямо на пересечении, ни во что не ставят сотрудника ДПС и посылают горожан, которые просят их не парковаться в неположенном месте», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

О какой реформе говорить, если даже машина с номерами МВД стояла на улице Каралаева в Балыкчи с нарушением ПДД?!

«Мало того, что фара не горит, так еще и против движения стоят возле ГОВД», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144805/
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