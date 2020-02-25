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Агент 024

В жилмассиве «Ак-Ордо» организовали свалку. Жители сняли нарушителя на видео

В новостройке «Ак-Ордо» организовали стихийную свалку. Видео 24.kg прислал читатель.

«Героев должны знать в лицо. Пусть до этих «доблестных воинов» дойдет мысль, что в этом месте живут такие же люди, как они, и у них есть дети, которые каждый день проходят по этой дороге. Скоро весна, все начнет гнить и вонять», — написал он.

По словам читателя, мусор привозят не местные жители. Раньше нарушителей уже снимали на видео, но они заставили удалить запись с телефона.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144623/
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