Мемориалу красногвардейцам в Дубовом парке Бишкека требуется ремонт

Мемориалу красногвардейцам в Дубовом парке Бишкека требуется реставрация. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Памятник разрушается, надписей не видно. Это неуважение к погибшим», — сказала она.

Напомним, рядом с обелиском находится братская могила, а также Вечный огонь — символ вечной памяти воинам. На гранитных плитах выгравированы имена 43 погибших красногвардейцев Первого Пишпекского полка. Надпись гласит: «Вечная слава погибшим за власть Советов».

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