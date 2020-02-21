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Агент 024

Водитель маршрутки выехал на встречку. У него долг по штрафам — 5,5 тысячи сомов

Водитель маршрутки, предположительно № 130, сегодня нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, случай произошел сегодня на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Водитель выехал на встречку и создал аварийную ситуацию.

Проверка госномера через сервис Carcheck показала, что у водителя этого бусика уже имеется задолженность по штрафам в размере 5 тысяч 500 сомов по проекту «Безопасный город».

24.kg
Фото 24.kg. У водителя данного транспортного средства имеется задолженность по штрафу

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144392/
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