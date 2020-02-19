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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Закрыть тротуары и газоны от водителей предлагают бишкекчане

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители не боятся заезжать на тротуары. На улице Московской один из них поставил машину на аллею.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще несколько чудаков заехали на тротуар на проспекте Манаса. «Почему до сих пор все тротуары не закрыли столбиками от таких наглых водителей?» — интересуется автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Внедорожник оставили на пути у жителей дома 176 на проспекте Чуй. По словам автора фото, в 20 метрах есть стоянка.

Ранее читатель уже присылал фото с улицы Байтика Баатыра, где водители паркуются между деревьями. Ничего за месяц не изменилось, и машины опять на газоне. Сотрудники ГУОБДД проблему игнорируют.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144082/
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