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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра машины припарковались между деревьями

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

«Если на дороге парковка запрещена, то всегда можно: а) игнорировать знак; б) съехать с дороги на газон», — прокомментировал фото читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Фрунзе от Шопокова до Абдрахманова постоянно машины заезжают на тротуар. На замечания водители не реагируют, как и сотрудники ГУОБДД, которым читатель направлял жалобы. 

В Оше водитель припарковался на тротуаре на улице Раимбекова. Пройти мимо можно только по одному и без коляски.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/140571/
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