Чудаки парковки. На остановке на улице Московской водители устроили стоянку

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Тем, что на остановках паркуются таксисты, никого не удивишь. Но на улице Московской водители устроили парковку на остановке общественного транспорта.
Такси стояло на остановке в 9-м микрорайоне.
«Люди вынуждены идти по проезжей части, чтобы обойти такси и добраться до общественного транспорта на остановке по проспекту Чуй возле Ошского рынка. Где патрульная милиция?» — написал автор фотографий.
Такая же ситуация и возле ЦУМа «Айчурек». Сразу несколько читателей прислали фотографии нарушителей.
Водитель оставил машину на перекрестке проспекта Ден Сяопина и улицы Фучика, перекрыв полосу для поворота направо.
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