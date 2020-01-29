Чудаки парковки. На остановке на улице Московской водители устроили стоянку

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Тем, что на остановках паркуются таксисты, никого не удивишь. Но на улице Московской водители устроили парковку на остановке общественного транспорта.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Такси стояло на остановке в 9-м микрорайоне.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Люди вынуждены идти по проезжей части, чтобы обойти такси и добраться до общественного транспорта на остановке по проспекту Чуй возле Ошского рынка. Где патрульная милиция?» — написал автор фотографий.

Такая же ситуация и возле ЦУМа «Айчурек». Сразу несколько читателей прислали фотографии нарушителей.

Водитель оставил машину на перекрестке проспекта Ден Сяопина и улицы Фучика, перекрыв полосу для поворота направо.

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