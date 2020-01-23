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Агент 024

Ошибочка вышла. Счет почти на 60 тысяч сомов получила жительница Иссык-Куля

Жительница частного дома в селе Нововознесеновка Иссык-Кульской области должна заплатить за электроэнергию 59 тысяч 357 сомов. Счет на эту сумму она получила на днях от ОАО «Востокэлектро». Фото квитанции читательница прислала 24.kg.

читателя
Фото читателя. Квитанция почти на 60 тысяч сомов пришла жительнице Иссык-Кульской области

По ее словам, это не задолженность за несколько месяцев, а якобы объем потребленной электроэнергии за месяц, с 19 декабря 2019 года по 19 января 2020-го. Читательница возмущена, ведь никаких дополнительных электроприборов у нее нет. И ранее никогда ей такую сумму не приписывали. Хотя, по ее данным, это не первый случай, когда ей приносят счета с завышенными суммами к оплате. 

В пресс-службе ОАО «Востокэлектро» заявили 24.kg, что произошло недоразумение и квитанция уже перепечатана.

«Показания счетчика по этому адресу снимал молодой человек, который работал первый день. Он уже получил выговор за свою ошибку», — отметили в пресс-службе компании.

пресс-службы ОАО «Востокэлектро»
Фото пресс-службы ОАО «Востокэлектро». В итоге абонент по этому адресу должен оплатить 97 сомов
В итоге абонент по этому адресу должен оплатить 97 сомов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/141359/
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