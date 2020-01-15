Чудаки парковки. Возле остановки «Шлагбаум» порядок так и не навели

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчанин просит навести порядок возле остановки «Шлагбаум». Машины чудаков на тротуаре мешают пешеходам.

Некоторые водители оставляют машины на тротуарах. Как например, этот владелец авто Honda в 7-м микрорайоне на улице Юнусалиева.

Honda Elysion (B1312AN) несколько раз видели припаркованной на пешеходном переходе возле школы № 73 в микрорайоне «Тунгуч-1». Машина закрывает обзор для водителей и пешеходов, которые вынуждены пересекать дорогу не по зебре.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.