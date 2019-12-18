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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке тротуары превращаются в стоянки

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Автолюбители превращают тротуары Бишкека в парковочные места. Как например, этот водитель «Мерседеса».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Водитель на перекрестке Молодая Гвардия/Чокморова припарковался на пешеходной части улицы и ушел по каким-то своим делам», — написал автор снимков.

«Напротив парка «Асанбай» не работает закон. Безнаказанно машины стоят на тротуаре, а милиция бездействует. Это тротуар, а не парковка!» — написал читатель 24.kg.

Машина инкассаторов загородила проезд по одной полосе на проспекте Манаса. Из-за нее образовался затор.

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