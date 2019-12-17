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Агент 024

Невозможно пройти. В Бишкеке кафе заняло тротуар

Кафе «Чак» заняло тротуар. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» в социальной сети Facebook написал Bahtay Alymovich‎.

Он интересуется, на каком основании объект занимает территорию для тротуара.

«Там невозможно пройти, особенно это создает огромное неудобство для молодых матерей с детьми в коляске, и не только! Кроме того, дорожный знак стоит прямо на тротуаре», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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