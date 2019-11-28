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Агент 024

Рейс Бишкек — Москва задержан. Пассажиры ждут вылета в неотапливаемом зале

Вылет рейса Бишкек — Москва российской авиакомпании «Аэрофлот» из международного аэропорта «Манас» задерживается почти на шесть часов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, изначально вылет планировался на 6.05. Но в назначенное время посадку так и не объявили. Лишь в 6.10 пассажирам сообщили, что вылет задерживается по метеоусловиям Бишкека. С поздней ночи и до сих пор в аэропорту наблюдается сильный туман. Чуть позже на табло с расписанием рейсов появилась информация о том, что рейс откладывается на 9.00.

«Но через полчаса стало известно, что время снова переносится. Причем на сайте самой компании «Аэрофлот» информация о задержке появлялась гораздо раньше. Там же и сообщалось, что вылет предварительно назначен на 11.50. Все это время пассажиры ждут вылета в холодном зале стерильной зоны. Мы несколько раз подходили к персоналу аэропорта с просьбой решить проблему. Они каждый раз отвечают, что на улице холодно, поэтому и зал не согревается. При этом в самой стерильной зоне стоят несколько больших обогревателей, все они выключены», — рассказали читатели.

Из-за большой задержки рейса представители компании «Аэрофлот» сначала предоставили пассажирам воду и горячие напитки, а после девяти утра и горячее питание.

Интересно, что на самом сайте «Аэрофлота» дата задержки рейса снова изменилась. Теперь сообщается, что самолет вылетит в 13.40 по бишкекскому времени.

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