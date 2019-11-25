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Агент 024

Безнаказанность? Наркотики теперь рекламируют в популярных Телеграм-каналах

В Телеграме открыто торгуют наркотиками. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Реклама запрещенных веществ появились на популярном канале.

«Неужели его нельзя пресечь? Админ должен нести ответственность. Он раздражает всех участников, а админ не реагирует»,  написал читатель.

Ранее жители дома на улице Ибраимова обнаружили на двери подъезда и на стене рядом объявление о наркотиках. После того как объявление замазали, оно появилось вновь.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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