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Мгновения жизни. Южные мотивы: Ош, Таш-Кумыр, Ала-Бука

Сегодня мы отправляемся на юг Кыргызстана. Фотографии оттуда в нашей рубрике появляются гораздо реже, чем из северных областей. А красот там не меньше. В этом мы сегодня и убедимся.

Начнем же с южной столицы республики — с великолепной фотографии Данилы Васильева.

Данилы Васильева
Фото Данилы Васильева. Город Ош

Кадича Узенова сделала летний снимок на окраине Таш-Кумыра, который стоит на берегу реки Нарын.

Кадичи Узеновой
Фото Кадичи Узеновой. Таш-Кумыр

Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов вновь нас порадовал подборкой фотографий с трассы Бишкек — Ош. Сделал он их в августе. И, конечно, сейчас дорога выглядит гораздо суровее.

На реке Нарын много ГЭС. Часть из них находится в Джалал-Абадской области. В районе Шамалды-Сайской ГЭС сделал свои фотографии Насыр Молдогазиев.

И вновь дорога Бишкек — Ош. Фотографию в ущелье Чичкан, через которое проходит трасса, сделал Нурлан Кыркбаев.

Нурлана Кыркбаева
Фото Нурлана Кыркбаева. Ущелье Чичкан

В завершение нашего небольшого турне по югу страны заглянем в Ала-Буку, где побывала Ай-Даана Жумагулова.

Надеемся, наше южное путешествие не оставило никого равнодушным. Если же и вам есть что показать читателям 24.kg, то сделать это очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по республике присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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