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Агент 024

Езда по встречке. Опять в Бишкеке ПДД нарушают водители общественного транспорта

Водители общественного транспорта нарушают Правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения. Об этом сообщили читатели 24.kg.

На пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева автобус (9074BC) выехал на встречку через двойную сплошную и проехал перекресток на красный свет.

Как заявил читатель, согласно данным портала Carchek, на этот автобус зарегистрировано штрафов на 40 тысяч сомов.

На улице Московской маршрутки постоянно выезжают на полосу встречного движения.

Этот водитель еще и проехал перекресток на красный сигнал светофора.

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