На въезде в Бишкек продолжают продавать ГСМ. Финпол не реагирует

На пересечении улицы Алыкулова и проспекта Дэн Сяопина продолжают незаконно продавать топливо. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, жители даже обращались с заявлением в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Указали точки продажи ГСМ. В ведомстве заверили, что будут приняты меры. Но ничего не сделано. Торговля продолжается.

«В марте 2019 года именно на этом участке был крупный пожар. В любой момент из-за халатности лиц, продающих ГСМ, возгорание может снова вспыхнуть. Пострадают невинные люди», — пожаловались читатели.