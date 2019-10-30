Руководство села Александровка Московского района продает грунт, который убрали с дороги Бишкек — Кара-Балта. Об этом 24.kg сообщили жители села.

Они напомнили, что сейчас в районе идут работы по реконструкции дороги Бишкек — Кара-Балта. Во время работ снимается слой грунта, который выгрузили в районе БЧК.

«Этот грунт как гравий должны использовать снова при ремонте трассы. По почему-то одна гора грунта осталась. Сейчас глава айыл окмоту Ибрагим Баги и некоторые депутаты местного кенеша продают эту землю местным жителям по 800 сомов за один грузовик Howo и 500 сомов за транспортные расходы. В итоге выходит 1,3 тысячи сомов за одну машину», — рассказали читатели.

«Мы хотели бы узнать, законно ли власти продают этот грунт. Глава айыл окмоту нанимает два погрузчика. В день они вывозят до 100 Howo. Если эта земля не нужна, то почему ее нужно продавать. Мы бы лучше ашарным методом сделали внутренние дороги в селе благодаря этому грунту», — заключили жители Александровки.