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Агент 024

На Театральной аллее сломаны скамейки и плиты фонтанов

На Театральной аллее, проходящей между монументом «Борцам революции» и библиотекой имени Баялинова, сломаны скамейки и плиты фонтанов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что аллея находится в центре города. Ее часто посещают горожане и иностранцы.

«Здесь вековые ивы, приятно посидеть под их ветвями, послушать журчание фонтанов. Но многие скамейки сломаны, плиты фонтанов отколоты. Недавно сообщили, что фонтанные комплексы начали готовить к зиме, хотелось бы, чтобы мэрия обратила внимание и на аллею», — написал он.

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