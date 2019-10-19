Препятствия для заезжающих машин ночью не видны и опасны для пешеходов

Металлические штыри, загораживающие въезд во двор по улице Ибраимова, 57, очень опасны. О них могут пораниться пешеходы, сообщил читатель 24.kg.
«Штыри не видно ночью, особенно если нет освещения. Кто-нибудь контролирует такие вещи у нас в городе?» — поинтересовался он.
В мэрии неоднократно заявляли, что устройство ограждений по границам придомового земельного участка многоквартирных домов запрещено. Бишкекглавархитектура не оформляет разрешительные документы на такие конструкции.
«Металлические ограждения, ворота, шлагбаумы создают препятствия для въезда пожарной службы, скорой медицинской помощи, милиции к жилым домам и группам жилых домов в экстренных и чрезвычайных случаях. Ограждения создают трудности и в работе городских коммунальных служб», — напомнили в муниципалитете.
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