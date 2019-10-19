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Агент 024

Препятствия для заезжающих машин ночью не видны и опасны для пешеходов

Металлические штыри, загораживающие въезд во двор по улице Ибраимова, 57, очень опасны. О них могут пораниться пешеходы, сообщил читатель 24.kg.

«Штыри не видно ночью, особенно если нет освещения. Кто-нибудь контролирует такие вещи у нас в городе?» — поинтересовался он.

В мэрии неоднократно заявляли, что устройство ограждений по границам придомового земельного участка многоквартирных домов запрещено. Бишкекглавархитектура не оформляет разрешительные документы на такие конструкции.

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«Металлические ограждения, ворота, шлагбаумы создают препятствия для въезда пожарной службы, скорой медицинской помощи, милиции к жилым домам и группам жилых домов в экстренных и чрезвычайных случаях. Ограждения создают трудности и в работе городских коммунальных служб», — напомнили в муниципалитете.

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