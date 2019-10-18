Водители троллейбусов в Бишкеке отстают от графика из-за припаркованных машин

Водители троллейбусов в Бишкеке отстают от графика движения из-за припаркованных машин в микрорайоне «Асанбай». Об этом 24.kg сообщили водители.

«На разворотном кольце водители такси и микроавтобусов ставят машины на пути. Почему сотрудники УОБДД не могут принять меры в отношении этих нарушителей? Мы работаем по графику, нас ждут пассажиры», — написали они.

Ранее водители жаловались, что троллейбусы не могут заехать на конечную остановку возле Западного автовокзала из-за припаркованных автомобилей.

«По этому вопросу мы на постоянной основе работаем с ГУОБДД. Однако на каждой остановке пост не установишь», — сказал 24.kg начальник Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков.

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