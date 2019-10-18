09:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Водители троллейбусов в Бишкеке отстают от графика из-за припаркованных машин

Водители троллейбусов в Бишкеке отстают от графика движения из-за припаркованных машин в микрорайоне «Асанбай». Об этом 24.kg сообщили водители.

«На разворотном кольце водители такси и микроавтобусов ставят машины на пути. Почему сотрудники УОБДД не могут принять меры в отношении этих нарушителей? Мы работаем по графику, нас ждут пассажиры», — написали они.

Ранее водители жаловались, что троллейбусы не могут заехать на конечную остановку возле Западного автовокзала из-за припаркованных автомобилей.

«По этому вопросу мы на постоянной основе работаем с ГУОБДД. Однако на каждой остановке пост не установишь», — сказал 24.kg начальник Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Водитель машиной заблокировал выход со двора жилого дома
Эффектная парковка — в автошколах можно учить, как это делать нельзя
Чудаки парковки. Как водители превратили газон в парковку
Чудаки парковки. Таксисты — лидеры по нарушению правил
Чудаки парковки. В 8-м микрорайоне машина заехала на газон
Бишкекчане просят пустить общественный транспорт по улице Профсоюзной
Чудаки парковки. Машины на зебре создают опасность для пешеходов
Чудаки парковки. Некоторые водители выбирают места на тротуаре
Мэрия Бишкека наводит порядок на остановках у Ошского базара
Открыт новый автобусный маршрут Ош — Андижан
Популярные новости
Сложная ситуация на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу. Без комментариев Сложная ситуация на перевале Тоо-Ашуу. Без комментариев
Странные дорожные знаки появились на&nbsp;улице Токтогула в&nbsp;Бишкеке Странные дорожные знаки появились на улице Токтогула в Бишкеке
Кто наш президент? В&nbsp;учебнике истории главой государства назван Курманбек Бакиев Кто наш президент? В учебнике истории главой государства назван Курманбек Бакиев
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водители вынуждены нарушать ПДД из-за припаркованных машин «Безопасный город». Водители вынуждены нарушать ПДД из-за припаркованных машин
Бизнес
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
Стартовала СКИДКА на&nbsp;летние бестселлеры в&nbsp;O!Store. Redmi Note 7&nbsp;и&nbsp;Samsung A40 Стартовала СКИДКА на летние бестселлеры в O!Store. Redmi Note 7 и Samsung A40
18 октября, пятница
09:10
В Кыргызстане милиция продолжает поиски пропавшей путешественницы из Франции
08:50
Государственной резиденции № 2 в Чолпон-Ате потребовался ремонт сауны
08:39
Бывший телохранитель Атамбаева отказался от очной ставки с Алгой Кылычевым
08:26
Водители троллейбусов в Бишкеке отстают от графика из-за припаркованных машин
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 октября, четверг
23:48
Apple создает «умное» кольцо для управления компьютером
23:28
Открытые и опасные люки нашли горожане на улице Руставели в Бишкеке
23:07
Самые длинные ноги мира: красотка, променявшая баскетбол на подиум
22:47
Жители Бишкека недовольны установкой шлагбаумов на въездах во дворы
22:25
Volvo выпустила свой первый электромобиль — кроссовер XC40 Recharge