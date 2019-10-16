22:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водитель машиной заблокировал выход со двора жилого дома

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки. Есть районы, о которых писали неоднократно. К сожалению, ни столичные власти, ни УОБДД так и не наводят порядок на улицах Бишкека и других городов.

В районе пересечения улиц Киевской и Абдрахманова водитель красной «Тойоты» заблокировал выход со двора жилого дома, перегородил пешеходную аллею и ушел.

«Чтобы выйти, приходилось обходить дворами, перепрыгивать через арыки», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Машина с табличкой «Пресса» припарковалась на тротуаре в микрорайоне «Кок-Жар».

Бишкекчане жалуются и на автолюбителей, оставляющих машины на тротуаре возле Государственной налоговой службы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На улице Чокморова (возле бульвара Молодой Гвардии) на тротуаре жители дома организовали парковку для автомобилей», — написал читатель 24.kg.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Мешают проходу и машины на тротуаре в районе перекрестка улиц Чуйкова и Раззакова.

«Просили что-то сделать мэрию. В итоге появились тумбы (красно-белые), но они не помогают», — отметил автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Перекресток проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова. Создали условия для клиентов СТО, а о пешеходах не подумали.

«Достали! Подходишь к ступенькам, а там эти маргиналы авто свои повыставляли. Как не стыдно?! Кто их учил так наплевательски относиться к социуму?» — прокомментировал фото бишкекчанин.

Мешают пешеходам не только стоящие автомобили. Некоторые считают, что можно ездить по тротуарам.

«Помогите наказать нарушителей! Когда гуляешь с ребенком, а тебе сигналят, чтобы пропустила», — написала жительница Бишкека, сделавшая видео на бульваре Эркиндик.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Эффектная парковка — в автошколах можно учить, как это делать нельзя
Чудаки парковки. Как водители превратили газон в парковку
Чудаки парковки. Таксисты — лидеры по нарушению правил
Чудаки парковки. В 8-м микрорайоне машина заехала на газон
Чудаки парковки. Машины на зебре создают опасность для пешеходов
Чудаки парковки. Некоторые водители выбирают места на тротуаре
Мэрия Бишкека наводит порядок на остановках у Ошского базара
Чудаки парковки. К остановке возле ЦУМа сложно подъехать автобусам
Неправильная парковка. Жесткая месть британских дорожников
Чудаки парковки. Машина заехала на тротуар возле ЦУМа
Популярные новости
Сложная ситуация на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу. Без комментариев Сложная ситуация на перевале Тоо-Ашуу. Без комментариев
Странные дорожные знаки появились на&nbsp;улице Токтогула в&nbsp;Бишкеке Странные дорожные знаки появились на улице Токтогула в Бишкеке
Кто наш президент? В&nbsp;учебнике истории главой государства назван Курманбек Бакиев Кто наш президент? В учебнике истории главой государства назван Курманбек Бакиев
Копать не&nbsp;перекопать. Почему вскрывают новый асфальт Копать не перекопать. Почему вскрывают новый асфальт
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты для бизнеса «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса
Депутат ЖК&nbsp;Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая
То, что нас связывает,&nbsp;&mdash; семейный тариф &laquo;О!Семья&raquo; То, что нас связывает, — семейный тариф «О!Семья»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
16 октября, среда
22:00
Чудаки парковки. Водитель машиной заблокировал выход со двора жилого дома
21:43
НАСА показало прототипы скафандров для высадки на Луну
21:22
Перебои в работе кол-центра мэрии Бишкека объяснили техническими работами
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 октября: без осадков
20:44
Освобождение Батукаева. В деле нет доказательств выздоровления вора в законе