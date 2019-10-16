Чудаки парковки. Водитель машиной заблокировал выход со двора жилого дома

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки. Есть районы, о которых писали неоднократно. К сожалению, ни столичные власти, ни УОБДД так и не наводят порядок на улицах Бишкека и других городов.
В районе пересечения улиц Киевской и Абдрахманова водитель красной «Тойоты» заблокировал выход со двора жилого дома, перегородил пешеходную аллею и ушел.
«Чтобы выйти, приходилось обходить дворами, перепрыгивать через арыки», — написал автор фото.
Машина с табличкой «Пресса» припарковалась на тротуаре в микрорайоне «Кок-Жар».
Бишкекчане жалуются и на автолюбителей, оставляющих машины на тротуаре возле Государственной налоговой службы.
«На улице Чокморова (возле бульвара Молодой Гвардии) на тротуаре жители дома организовали парковку для автомобилей», — написал читатель 24.kg.
Мешают проходу и машины на тротуаре в районе перекрестка улиц Чуйкова и Раззакова.
«Просили что-то сделать мэрию. В итоге появились тумбы (красно-белые), но они не помогают», — отметил автор снимка.
Перекресток проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова. Создали условия для клиентов СТО, а о пешеходах не подумали.
«Помогите наказать нарушителей! Когда гуляешь с ребенком, а тебе сигналят, чтобы пропустила», — написала жительница Бишкека, сделавшая видео на бульваре Эркиндик.
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