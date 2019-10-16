Чудаки парковки. Водитель машиной заблокировал выход со двора жилого дома

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки. Есть районы, о которых писали неоднократно. К сожалению, ни столичные власти, ни УОБДД так и не наводят порядок на улицах Бишкека и других городов.

В районе пересечения улиц Киевской и Абдрахманова водитель красной «Тойоты» заблокировал выход со двора жилого дома, перегородил пешеходную аллею и ушел.

«Чтобы выйти, приходилось обходить дворами, перепрыгивать через арыки», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Машина с табличкой «Пресса» припарковалась на тротуаре в микрорайоне «Кок-Жар».

Бишкекчане жалуются и на автолюбителей, оставляющих машины на тротуаре возле Государственной налоговой службы.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На улице Чокморова (возле бульвара Молодой Гвардии) на тротуаре жители дома организовали парковку для автомобилей», — написал читатель 24.kg.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки



Мешают проходу и машины на тротуаре в районе перекрестка улиц Чуйкова и Раззакова.

«Просили что-то сделать мэрию. В итоге появились тумбы (красно-белые), но они не помогают», — отметил автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Перекресток проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова. Создали условия для клиентов СТО, а о пешеходах не подумали.

«Достали! Подходишь к ступенькам, а там эти маргиналы авто свои повыставляли. Как не стыдно?! Кто их учил так наплевательски относиться к социуму?» — прокомментировал фото бишкекчанин.

Мешают пешеходам не только стоящие автомобили. Некоторые считают, что можно ездить по тротуарам.

«Помогите наказать нарушителей! Когда гуляешь с ребенком, а тебе сигналят, чтобы пропустила», — написала жительница Бишкека, сделавшая видео на бульваре Эркиндик.

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