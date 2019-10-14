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Агент 024

В Кара-Балте жители просят мэрию взять часть расходов на откачку септиков

Жители улицы Жайыла Баатыра в Кара-Балте просят мэрию взять часть расходов по откачке септиков. Об этом они сообщили 24.kg.

«Несколько лет проблемы с септиком. Его не выкачивают, все идет назад, в квартиры первого этажа. Полы гниют, дышать невозможно», — отмечают жители.

Они добавили, что неоднократно обращались за помощью в различные структуры, но везде получали отказ: содержание общедомовых коммуникаций должно проводиться за счет собственников жилья.

«Тут проживают одни пенсионеры, матери-одиночки. За одну машину надо платить 1,5 тысячи сомов. В месяц минимум семь-восемь раз откачивать надо. Это неподъемная сумма. Мы просим муниципалитет, чтобы они оплачивали хотя бы часть, создали еще одну коммунальную услугу», — написали горожане.

Они подчеркнули, что несколько раз пытались попасть на прием к мэру, но встретиться с ним пока не удается. 

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